Neues Gewerbegebiet in Neuburg-West: Komplizierte Verhandllungen und strenge Vorgaben

Neuburg

Gewerbegebiet in Neuburg-West: Stadt musste bei der Planung nachbessern

Im Südwesten von Neuburg soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Firmen, die dort bauen wollen, gibt es viele. Doch die nötigen Formalien vorab sind kompliziert. Deshalb wurde umgeplant.
Von Barbara Wild
    Zwischen der B16 und der Staatlichen Realschule Neuburg wird ein knapp 12 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen.
    Zwischen der B16 und der Staatlichen Realschule Neuburg wird ein knapp 12 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Foto: Barbara Wild

    Neuburgs Pläne, ein neues Gewerbegebiet auszuweisen, werden konkret, aber der Weg zur Realisierung ist steinig. Im Westen wollte die Stadt ein etwa 11,8 Hektar großes Grundstück als Fläche entwickeln, damit sich dort neue Unternehmen ansiedeln können. Bisher ist die Fläche Ackerland und steht als solche im Flächennutzungsplan. Das wird nun zum Problem. Die Stadt muss nacharbeiten.

