Gewerbegebiet in Neuburg-West: Stadt musste bei der Planung nachbessern

Neuburgs Pläne, ein neues Gewerbegebiet auszuweisen, werden konkret, aber der Weg zur Realisierung ist steinig. Im Westen wollte die Stadt ein etwa 11,8 Hektar großes Grundstück als Fläche entwickeln, damit sich dort neue Unternehmen ansiedeln können. Bisher ist die Fläche Ackerland und steht als solche im Flächennutzungsplan. Das wird nun zum Problem. Die Stadt muss nacharbeiten.

