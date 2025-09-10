Neues Hochhaus neben Nacktbereich: Sieht man vom Donautower in die Sauna der Donautherme?

Ingolstadt hat ein neues Wahrzeichen. Der Donautower ist mit 13 nutzbaren Stockwerken und einer Höhe von 57 Metern das höchste Bürogebäude der Stadt. Die neue Zentrale der VR-Bank Bayern Mitte ist in diesem Sommer eröffnet worden – direkt neben der Saturn-Arena und der Donautherme. Letzteres ist interessant, da die Therme einen textilfreien Sauna-Bereich in Richtung des neuen, benachbarten Hochhauses betreibt. Ergeben sich dadurch intime Einblicke?

Ist der Sauna-Bereich der Ingolstädter Donautherme einsehbar?

„Der textilfreie Sauna-Außenbereich ist von den oberen Stockwerken des Donautowers aus in der Tat stellenweise einsehbar“, schreibt Thermen-Betriebsleiterin Simone Hofbauer auf Anfrage unserer Redaktion. Die Bepflanzung des Gartens schaffe aber bereits einen stellenweisen Sichtschutz. Und was sagen die Kundinnen und Kunden dazu? Hofbauer berichtet davon, dass man bislang „kaum“ negative Rückmeldungen der Saunagäste erhalten habe. Die Erfahrung, auch in zahlreichen anderen Bädern des Thermen-Betreibers GMF, habe gezeigt, dass solche Umstände bei den Saunagästen „eigentlich nicht“ für Probleme sorgen. Außerdem seien die Stellen, an denen sich Saunagäste zwingend entkleiden müssen, also etwa die Vorräume der Saunen und die Duschen, nicht einsehbar, betont die Betriebsleiterin.

Der neue Donautower in Ingolstadt ist das höchste Bürogebäude der Stadt. Foto: Andreas Zidar

VR-Bank Bayern Mitte sagt: Vom Donautower sieht man nichts

VR-Bank-Sprecherin Anna Fink verweist auf Anfrage auf ein langes und aufwendiges Genehmigungsverfahren, das für den Bau des Donautowers notwendig war. Im Rahmen dieses Verfahrens „gibt es nichts, was wir nicht beachtet haben“, so Fink. Selbstverständlich seien auch die Stadtwerke Ingolstadt als Verantwortliche der Donautherme in die Planungen involviert gewesen, man habe sich mit allen betroffenen Nachbarn abgestimmt.

Während die Thermen-Betriebsleiterin sagt, dass der textilfreie Sauna-Außenbereich vom Donautower teilweise einsehbar ist, betont Bank-Sprecherin Anna Fink das Gegenteil. Sie bekräftigt: „Selbst vom 13. Stock aus sehe ich nichts.“