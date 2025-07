„Ein Spielplatz für Erwachsene“: FW-Stadtrat will neues Konzept für die Alte Burg

Die Alte Burg liegt in Neuburg seit Jahrhunderten im Dornröschenschlaf. Versteckt im Burgwald nur wenige 100 Meter südlich der Donau ruhen die alten Mauern bedeckt von Sträuchern, umwuchert von der Natur. Ihre historische Bedeutung wird bisher lediglich erahnt. Um dies zu ändern, möchte Tourismusreferent und Freie Wähler-Stadtrat Florian Herold das Areal um die Alte Burg neu gestalten. Mit seinem Konzept könnte die Ruine zu einem „Spielplatz für Erwachsene“ werden.

Denn Herold möchte die alten Mauerreste, deren Ursprung im 10. Jahrhundert vermutet wird, für Neuburger wie für Touristen zugänglich machen. Bereits vor über einem Jahr sei die Idee bei einem Gespräch mit Jürgen Polifke entstanden, der beim Historischen Verein die Arbeitsgruppe „Alte Burg“ leitet. Seitdem überlegt Herold, wie man der historischen Stätte gerecht werden könnte. Denn das Areal soll nicht nur für Besucher besser erreichbar sein, die Alte Burg soll für alle Gäste auch zu einem besonderen Erlebnis werden, wenn es nach Herold geht.

Florian Herold will Areal um Alte Burg in Neuburg neu gestalten

„Es ist so schade, dass die Alte Burg ein Schatten-Dasein fristet. Wir haben einen historischen Schatz bei uns schlummern, der kaum zur Kenntnis genommen wird“, ist Herold überzeugt. Immer wieder habe er die Alte Burg in den vergangenen Monaten besucht und sich gefragt, was passieren müsste, damit die Ruine zu einem beliebten Ausflugsziel werden kann.

„Zur Alten Burg zu kommen, ist selbst für fitte Spaziergänger nicht leicht“, sagt Herold. Um also eine gute Erreichbarkeit herzustellen, sollten zunächst die Wege freigeschnitten werden, eine bessere Beschilderung aufgestellt, ebenso wie er sich Sitzbänke vorstellen könnte. Außerdem schlägt Herold eine Hängebrücke zur Burgruine vor. Diese soll laut Entwurf den Burggraben überwinden.

Neuburger Tourismusreferent stellt Antrag zur Aufwertung der Alten Burg

Aus Herolds Sicht könnten diese Maßnahmen zügig umgesetzt werden. In einem zweiten Schritt will Herold das Areal in eine Art „Spielplatz für Erwachsene“ verwandeln, wie er es bezeichnet. Beispielsweise könnte er sich eine Holzkugelbahn in mehreren Etappen vorstellen. „Wenn die Kugeln mit Details zur Burg beschriftet sind, lernen alle Besucher etwas über diese historische Stätte“, erklärt Herold seine Idee. Ein Kletter - und Balanceerlebnis mit Angeboten für Kinder und Erwachsene könnte den Bereich noch attraktiver machen.

In einem dritten Schritt würde sich Herold eine teilweise Rekonstruktion der Alten Burg wünschen. „Mit einem Holzturm und kleineren Holzbauten könnte man frühere Gebäude und die alte Wehranlage wieder sichtbar machen“, so Herold. Ihm sei dabei klar, dass solche Maßnahmen auch kostenintensiv sind, und diese ein klares Finanzierungskonzept benötigen. Zunächst hofft er nun auf ein klares Bekenntnis der Stadt zur Neugestaltung des Areals um die Alte Burg. Einen entsprechenden Antrag legt er in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 22. Juli vor.