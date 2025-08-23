Icon Menü
Neues Leben im "Haus am See": Neapolitanische Pizza und italienisches Flair in Joshofen

Joshofen

Der Geschmack von Neapel in Joshofen: Neustart für das „Haus am See“

Fast ein Jahr warteten die Sportler aus Joshofen auf einen neuen Pächter ihres Vereinsheims mit dem Namen „Haus am See“. Dort herrscht jetzt süditalienisches Flair.
Von Manfred Dittenhofer
    Antonietta Cirella und Matthias Graf bieten im Haus am See im Neuburger Ortsteil Joshofen nicht nur italienische, sondern neapolitanische Küche.
    Neapel gilt als Geburtsstadt der modernen Pizza. Zwar wurden schon im 18. Jahrhundert Teigfladen mit Tomaten, Olivenöl, Oregano und Basilikum belegt. Die Pizza Margherita aber, die Mutter aller Pizzen, stammt aus Neapel und soll 1889 von König Umberto und seiner Frau Margherita beauftragt worden sein. Wer heute eine echte neapolitanische Pizza genießen will, muss aber nicht die rund 1200 Kilometer weite Autofahrt auf sich nehmen. Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? In Joshofen gibt es das Original auch – mit allen Zutaten, bis hin zum Mehl aus der Stadt am Vesuv. Und dazu lacht die junge Sophia Loren von einem riesigen Foto-Bild die Gäste an.

