Neue Parkgebühren am Bahnhof: Zwei Euro und maximal 15 Tage

Noch dürfen Autos dort kostenlos abgestellt werden, doch mit der Erweiterung der Parkplätze rund um den Neuburger Bahnhof stellte sich im Stadtrat die Frage, ob die freien Parkplätze bestehen bleiben sollen. In der jüngsten Stadtratssitzung hat man sich dagegen entschieden und eine einheitliche Bewirtschaftung für die künftigen vier Parkflächen beschlossen. Außerdem hat sich das Gremium auf eine maximale Parkdauer auf den Stellflächen geeinigt.

Darin, dass die Parkplätze künftig nicht mehr kostenlos genutzt werden dürfen, waren sich alle Stadträte einig. Und auch bei der Gebührensatzung herrschte im Gremium große Einigkeit. Denn mit zwei Euro pro Tag, was für die Nutzung künftig anfallen wird, sei man bei einem sehr moderaten Preis, wie mehrfach geäußert wurde. „Das sind gerade einmal etwa zehn Cent pro Stunde, das ist mit Sicherheit nicht zu teuer“, meinte Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (Freie Wähler).

Neuburger Stadtrat beschließt neue Parkgebühren für Bahnhof-Parkplätze

Weiter betonte Pfahler dann aber auch, wie wichtig es ihm sei, dass die neuen Stellflächen um den Bahnhof nicht von Dauerparkern genutzt werden. Deshalb wünschte er sich einerseits eine Höhenbegrenzung und andererseits eine vorgeschriebene Maximalparkdauer von fünf Tagen. Diese Einschränkung ging einem Großteil des Gremiums aber doch zu weit. Dritter Bürgermeister Peter Segeth sprach sich gegen eine maximale Parkdauer aus, „ich verstehe nicht, warum Leute dort nicht auch länger parken dürfen sollen, wenn sie dafür zahlen“. Schlussendlich entschied sich das Gremium mit drei Gegenstimmen für eine Maximalparkdauer von 15 Tagen, um auch Urlaubern die Nutzung der Bahnhofsparkplätze zu ermöglichen.

Um ihre Gebühren künftig am Automaten entrichten zu können, sollen die Nutzer dann drei Möglichkeiten haben: Bargeld, die Parkster-App und - wie sich mehrere Stadträte wünschten, eine kontaktlose Zahlung per Karte. Letzteres sei in vielen anderen Städten bereits normal, wie Matthias Enghuber (CSU) wusste. Er wünschte sich außerdem, dass nach einem Jahr eine Berichterstattung erfolgen möge, wie sich das Parkverhalten um den Bahnhof entwickelt.

Neue Parkregelungen am Neuburger Bahnhof: Maximalparkdauer beschlossen

Damit griff er eine Sorge auf, die kurz zuvor von Gerhard Schoder (Die Grünen) geäußert worden war. „Der Parkdruck in der Bahnhofstraße ist jetzt schon enorm, mit den neuen Gebühren verschlimmern wir das Problem“, so Schoder. Er befürchtet, dass vor allem Schüler nicht bereit sein werden, Gebühren für die Parkplätze zu entrichten, und daraufhin ihre Fahrzeuge in die jetzt schon sehr belasteten Seitenstraßen stellen werden. Dies könnte umso mehr eintreten, da zusätzlich vom Gremium beschlossen wurde, dass die Parkdauer vom Kreisel in der Adolf-Kolping-Straße bis zum Bahnhof auf zwei Stunden begrenzt wird. Die neue Gebührenregelung tritt ab November in Kraft.