"Das große Backen"-Siegerin Regina Lanz verrät Rezept für ihr Silvester-Dessert

Vor drei Jahren holte sie bei "Das große Backen" den Sieg. Mittlerweile hat sich Regina Lanz ein Geschäft aufgebaut. Uns hat sie ihr Rezept für ein Silvester-Dessert verraten.

Neben Feuerwerk und Geselligkeit gehört auch gutes Essen zu einem gelungenen Silvester-Abend. Konditormeisterin Regina Lanz, die vor drei Jahren den Sieg bei dem TV-Format "Das große Backen" geholt hat, hat dabei so einige Rezepte für ein Dessert in petto. Eines davon hat sie uns verraten: Lava Kuchen mit marinierten Champagner-Erdbeeren, auf Minz-Pesto mit gebackener Schokolade und Erdbeergel. Und so geht's.

Schokoladenküchlein (für etwa 6 Tassen)

Zutaten:

150g Butter flüssig

135g Zartbitter Kuvertüre (Callebaut)

(Callebaut) 130g Zucker

150g Eier

60g Eigelb

120g Mehl

Prise Salz

Butter und Kristallzucker für die Tassen Puderzucker zum Besieben

Zubereitung: Butter erwärmen und die Kuvertüre darin schmelzen lassen. Alle weiteren Zutaten zugeben und alles miteinander gut verrühren. 6 Porzellan-Kaffeetassen mit weicher Butter zu 2/3 einfetten und mit Kristallzucker leicht ausstreuen. Die Masse mit Hilfe eines Dressierbeutels in die Tassen einfüllen und bei 190°C ca. 10-12 Minuten backen, heiß stürzen, mit Puderzucker bestäuben und sofort servieren.

Champagner-Sirup

Zutaten:

50g Wasser

40g Zucker

Vanille

1-2 Eßl. Champagner oder Sekt nach Geschmack

Zubereitung: Wasser mit dem Zucker und der Vanille einmal gut aufkochen lassen. Den Sirup abkühlen lassen und mit dem Champagner/Sekt nach Geschmack verfeinern

Marinierte Erdbeeren

Zutaten: Eine Schale frische Erdbeeren

Zubereitung: Die Erdbeeren waschen und in Viertel schneiden, mit dem abgekühlten Champaner-Sirup kurz marinieren und zum Schokoladenküchlein servieren.

Gebackene Schokolade

Zutaten: 80g weiße Kuvertüre Callets (zum Beispiel von Callebaut oder Valrhona)

Zubereitung: Die Kuvertüre auf ein Backblech mit Backpapier geben und bei 130° C Umluft für etwa 10 Minuten hellbraun karamellisieren lassen. Abkühlen lassen und in kleine Stücke brechen/schneiden.

Minz-Pesto

Zutaten:

50g Pinienkerne

50g gebackene weiße Schokolade abgekühlt

ca. 8 Stiele frische Minzblätter

1 Orange

Zubereitung: Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett hellbraun anrösten. Die Minzblätter in einem Mörser zerstoßen. Alle Zutaten gemeinsam mit dem Saft einer Orange vermischen.

Erdbeer-Gel

Zutaten:

150g Erdbeerpüree

5g Zitronensaft

25g Zucker

Vanille

1 g Agar Agar

Zubereitung: Das Erdbeerpüree, mit der Vanille und dem Zitronensaft in einem Topf auf den Herd stellen. Den Zucker mit dem Agar Agar gut miteinander vermischen und zu den anderen Zutaten geben, alles einmal gut aufkochen lassen und abkühlen lassen. Anschließend mit einem Stabmixer zu einem feinen Gel mixen. In eine Dosierflasche oder in einen Spritzbeutel abfüllen.

Dekor: Puderzucker, frische Minzblätter, Teller quadratisch, grau