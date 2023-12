Neukirchen, Neuburg, Rain

Wie Regina Lanz den Sieg bei "Das große Backen" als Sprungbrett nutzte

Plus Vor drei Jahren holte sie bei "Das große Backen" den Sieg. Mittlerweile hat sich Konditormeisterin Regina Lanz ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Ihre "Meistertorten" stehen hoch im Kurs.

Im Regal von Regina Lanz stapelt sich die Fachliteratur: "Magic Marzipan" neben "Perfekte Pralinen" neben "Dramatic Cake". Es sind keine Rezeptbücher, wie sie in den Küchen dieser Welt stehen, sondern Tipps für Profis. Und Regina Lanz ist ein Profi. Spätestens seit ihrem Sieg bei "Das große Backen - die Profis" im Jahr 2020 weiß das ganz Deutschland. Denn die sympathische Konditormeisterin mit dem frechen Haarschnitt bleibt den Menschen im Gedächtnis. Heute, über drei Jahre nach der TV-Show, sagt Lanz: "Ich hätte mir meinen Traum wahrscheinlich nicht erfüllen können."

Ihr Traum, das ist ihre eigene Backstube, ihre Selbstständigkeit als Konditormeisterin. Denn die 31-Jährige, die sich selbst "kleine Perfektionistin" nennt, wusste schnell, dass sie als Angestellte ihren eigenen Ansprüchen wohl kaum gerecht werden würde. "Ich will wirklich alles selber herstellen - jedes Element für meine Torten, Macarons und Pralinen", sagt die aus Oberpeiching stammende Lanz. In einem klassischen Mischbetrieb - also Bäckerei und Konditorei in einem - wäre das nicht zu verwirklichen. Also machte sie sich selbstständig - auch dank ihres Anteils der Siegprämie von 10.000 Euro. Diese gewannen sie als Team, jede bekam 5000 Euro, und was davon auf dem Konto übrig blieb, half Lanz bei der Gründung. Ihre Backstube baute sie in ihr Eigenheim in den Keller: Edelstahl, eine Steinarbeitsplatte, eine große Kühlkammer und von Beginn unterstützt sie eine Auszubildende.

