Neuschwetzingen

vor 52 Min.

Wanderausstellung zu 220 Jahre Neuschwetzingen

Plus Mit fünf Familien aus Schwetzingen ging die Geschichte des Karlshulder Ortsteils Neuschwetzingen los. Eine Ausstellung erzählt die Entwicklung der Besiedlung.

Von Andrea Hammerl

Vor 220 Jahren kamen fünf Familien aus Schwetzingen und Umgebung ins Donaumoos und gründeten den heutigen Karlshulder Ortsteil Neuschwetzingen. Das feierten die Karlshulder beziehungsweise Neuschwetzinger am Wochenende mit Gästen aus beiden Partnergemeinden Schwetzingen und Beka. Höhepunkt des Programms, das neben verschiedenen Besichtigungen, darunter eine Vernissage in München, auch eine kleine Rundfahrt durchs Donaumoos umfasste, war die Vernissage der Wanderausstellung „220 Jahre – Aussendung der Siedler von Schwetzingen nach Neuschwetzingen“ am späten Samstagnachmittag mit anschließendem Bayerischen Abend.

