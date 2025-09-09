Azubi mit über 40: Warum ein Neuburger den Neustart wagte

Stephan Spranzel hat es geschafft. Er hat seine Lehre zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfolgreich absolviert und wird von seinem Lehrbetrieb auch gleich übernommen. So weit, so normal. Stutzig wird man allerdings, wenn man Stephan Spranzels Alter erfährt. Der Neuburger, der schon viel Erfahrung in anderen Berufen gesammelt hat, ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Dass er diese Umschulung stemmen konnte, dafür sorgten auch die Agentur für Arbeit und das Qualifizierungschancengesetz, kurz QCG.

