Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neustart mit über 40: Der Neuburger Stephan Sprenzel hat eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker abgeschlossen

Neuburg

Azubi mit über 40: Warum ein Neuburger den Neustart wagte

Stephan Sprenzel war Finanzberater und hat auf Fuerteventura Segway-Touren angeboten. Mithilfe der Agentur für Arbeit hat er nun mit über 40 eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker abgeschlossen.
Von Manfred Dittenhofer
    • |
    • |
    • |
    Stephan Spranzel (hinten links) hat die Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfolgreich abgeschlossen und besucht als Nächstes die Meisterschule - sehr zur Freude seines Lehrherrn Alexander Koch (hinten rechts). Möglich machten die Umschulung die Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit mit Leiter Johannes Kolb (rechts) und Beraterin Martina Christl.
    Stephan Spranzel (hinten links) hat die Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfolgreich abgeschlossen und besucht als Nächstes die Meisterschule - sehr zur Freude seines Lehrherrn Alexander Koch (hinten rechts). Möglich machten die Umschulung die Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit mit Leiter Johannes Kolb (rechts) und Beraterin Martina Christl. Foto: Manfred Dittenhofer

    Stephan Spranzel hat es geschafft. Er hat seine Lehre zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfolgreich absolviert und wird von seinem Lehrbetrieb auch gleich übernommen. So weit, so normal. Stutzig wird man allerdings, wenn man Stephan Spranzels Alter erfährt. Der Neuburger, der schon viel Erfahrung in anderen Berufen gesammelt hat, ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Dass er diese Umschulung stemmen konnte, dafür sorgten auch die Agentur für Arbeit und das Qualifizierungschancengesetz, kurz QCG.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden