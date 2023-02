Der Schaden wird auf mehere zehntausend Euro geschätzt.

Zu einem Unfall mit einem Lkw ist es am Mittwochmittag zwischen Brunnen und Niederarnbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausenmit gegen 11.25 Uhr seinem Sattelzug auf der Kreisstraße ND 23 in nordöstlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofsgebäudes Niederarnbach kam der Sattelzug aus bislang noch ungeklärter Ursache mit den rechten Rädern ins Bankett, riss dabei einen Telefonmasten um, kippte auf die rechte Seite und blieb im dort verlaufenden Mühlbach liegen.

Fahrer verliert Kontrolle: Sattelzug landet im Mühlbach bei Niederarnbach

Da nach den ersten Mitteilungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt war, wurden zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Umgebung alarmiert. Ein Rettungseinsatz war aber glücklicherweise laut Polizei nicht mehr nötig. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Auffangen des ausgelaufenen Treibstoffes wurden durch die Feuerwehren im Mühlbach mehrere Ölsperren errichtet, die Bergung des Lkw dauert derzeit noch an. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (AZ)