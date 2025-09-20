Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Niedergang einer Neuburger Traditionsgaststätte: Der Gasthof „Rennbahn“ steht ohne Pächter da

Neuburg

Wie geht es mit der Neuburger Traditionsgaststätte „Rennbahn“ weiter?

Nach dem rasanten Niedergang der einst beliebten Gaststätte im Herzen Neuburgs, hat Umberto Freiherr von Beck-Peccoz dem Pächterehepaar Singh gekündigt. Die ehemalige Betriebsleiterin erhebt schwere Vorwürfe.
Von Reinhard Köchl
    • |
    • |
    • |
    Wehmütig blicken die ehemalige Betriebsleiterin Kirsten Winckler (rechts) und Bedienung Isabel Maier auf das geschlossene Gathaus „Rennbahn“.
    Wehmütig blicken die ehemalige Betriebsleiterin Kirsten Winckler (rechts) und Bedienung Isabel Maier auf das geschlossene Gathaus „Rennbahn“. Foto: Reinhard Köchl

    Die Türen sind verschlossen, der Briefkasten quillt über, am Boden liegen achtlos hingeworfene Reklamesendungen, durch die Fenster kann man noch die Gedecke auf den Tischen erkennen und im Hinterhof verwildert ganz allmählich der Biergarten. Vor dem Neuburger Lokal „Zur Rennbahn“ hängen noch die mit Kreide beschriebenen Tafeln, die Gäste darauf hinweisen, dass am Freitag „Spareribs-Tag“ wäre und es eigentlich am Samstag Schäufele gäbe. „Das stammt alles noch aus unserer Zeit“, sagt Kirsten Winckler wehmütig. Die langjährige Betriebsleiterin der „Rennbahn“ hat ihre Arbeitsstätte Ende März verlassen und blickt jetzt fassungslos auf den rasanten Niedergang der Traditionsgaststätte, die noch vor einem Jahr als eine beliebte gastronomische Adresse galt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden