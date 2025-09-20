Wie geht es mit der Neuburger Traditionsgaststätte „Rennbahn“ weiter?

Die Türen sind verschlossen, der Briefkasten quillt über, am Boden liegen achtlos hingeworfene Reklamesendungen, durch die Fenster kann man noch die Gedecke auf den Tischen erkennen und im Hinterhof verwildert ganz allmählich der Biergarten. Vor dem Neuburger Lokal „Zur Rennbahn“ hängen noch die mit Kreide beschriebenen Tafeln, die Gäste darauf hinweisen, dass am Freitag „Spareribs-Tag“ wäre und es eigentlich am Samstag Schäufele gäbe. „Das stammt alles noch aus unserer Zeit“, sagt Kirsten Winckler wehmütig. Die langjährige Betriebsleiterin der „Rennbahn“ hat ihre Arbeitsstätte Ende März verlassen und blickt jetzt fassungslos auf den rasanten Niedergang der Traditionsgaststätte, die noch vor einem Jahr als eine beliebte gastronomische Adresse galt.
Neuburg
