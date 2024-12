Spektakulärer Nikolaus-Besuch im Krankenhaus

Einen ganz besonderen Nikolaus-Besuch haben die Kinder, die derzeit in der Ameos-Klinik behandelt werden, am Freitag erleben dürfen. Zum nunmehr dritten Mal beteiligte sich die Berufsfeuerwehr Ingolstadt an der bundesweiten Aktion der Höhenrettungsgruppen, bei der sich der Nikolaus vom Krankenhausdach abseilt und kranke Kinder beschenkt. Für dieses Jahr haben sich die Höhenretter etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn der Nikolaus hatte einen Weihnachtsengel im Schlepptau, der auf einer Kutsche vom Dach nach unten schwebte.

Rund 50 Kinder und Erwachsene verfolgten die Aktion an der Ameos-Klinik

„Wir versuchen natürlich in jedem Jahr noch einen draufzusetzen, und so sind wir auf die Idee gekommen, einen Schlitten zu bauen und abzuseilen“, erklärt Höhenretter Fabian Kress. Für ihn war es der erste Einsatz als Nikolaus, und auch wenn diese Art von Einsatz Routine für die Truppe ist, bleibt der Besuch im Krankenhaus etwas Besonderes. „Für uns ist es einfach schön, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, gerade bei denen, die im Krankenhaus liegen und nicht daheim sein können.“ Leuchtende Kinderaugen gab es tatsächlich zuhauf zu sehen. Rund 50 große und kleine von ihnen verfolgten die spektakuläre Aktion, darunter drei Gruppen des Kindergartens Heinrichsheim.

Für „Weihnachtsengel“ Marie Finkenzeller, die eigentlich in der Verwaltung der Berufsfeuerwehr Ingolstadt arbeitet, war der Flug mit dem Schlitten ebenso eine Premiere. „Ich habe das noch nie zuvor gemacht, aber ich bin sehr froh, dass ich mitmachen durfte. Ich hoffe, wir haben den Kindern eine Freude gemacht.“ Zwar sei es schon ein komisches Gefühl gewesen, dort oben zu stehen, „aber die Kollegen sind top ausgebildet, da fühle ich mich auch in sicheren Händen“.

Nach der Aktion besuchten der Nikolaus und sein Weihnachtsengel die Kinderklinik

Zurück auf dem Boden ging es für den Nikolaus und seinen Weihnachtsengel in die Stationen der Kinderklinik, und dort von Zimmer zu Zimmer. „Mein Dank gilt auch den Fleißigen hier, bei Ärzten, Schwestern, Pflegern bedank‘ ich mir. Tag und Nacht sind sie für euch da, mit ganzem Herzen, und befreien euch von euren Schmerzen. Mit Freude und einem Lächeln auf dem Mund, wünsche ich euch, werdet bald wieder gesund“, las der Nikolaus dort aus seinem goldenen Buch. Und so freuten sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ameos Kinderklinik über den Besuch. „Für uns ist das auch aufregend, wir haben es alle vom Fenster aus verfolgt. Die Kinder freuen sich wahnsinnig darüber, und dann freuen wir uns natürlich auch“, sagte Schwester Karin.

Weil die Aktion so gut ankommt, wollen die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Ingolstadt sich auch für die kommenden Jahre wieder etwas einfallen lassen. Die Einsatzkräfte machen nämlich nicht nur den Kindern eine Freude, sondern proben dabei auch für den Ernstfall, wie Fabian Kress klarstellt. „Die Vorbereitung, die Ausrüstung und auch die Sicherheitsvorkehrungen sind genau die gleichen, wie bei jedem anderen Einsatz auch. Nur mit dem Nikolausgewand muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwo verfängt.“