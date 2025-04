Schlagerstar Nino de Angelo löst in Karlshuld sein Versprechen ein

650 Kilometer weit sind Andreas Dechering und seine Tochter Celine gefahren, um Nino de Angelos Corvette mit dem Kennzeichen ND-A in Empfang zu nehmen. Ein Landkreis-Bewohner hatte sie zugelassen und dann an den Sänger verkauft. Gut drei Jahre ist der Schlagerstar das Auto gefahren - seit dem Dreh des Musikvideos zu seinem Comeback-Hit „Gesegnet und verflucht“ im Jahr 2021, in dem der Oldtimer kurz vorkommt. Die Übergabe der Corvette C3 fand Sonntagmittag in Karlshuld statt. Nino de Angelo reiste dafür extra aus seinem Wohnort im Allgäu ins Donaumoos und speiste mit den Käufern in der Klosterwirtschaft.

Im Musikvideo des Schlagersängers Nino de Angelo „Gesegnet und verflucht" spielte die Corvette eine Rolle. Foto: Youtube

Die Decherings stammen aus Ahaus bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Dort hat Andreas Dechering eine Halle, in der schon sechs oder sieben Oldtimer stehen, wie er erzählt. Darunter auch schon eine Corvette. Vater und Tochter sind Fans des amerikanischen Sportwagens. Nino de Angelo finden sie ebenfalls gut, aber vor allem ging es ihnen beim Kauf um das Auto, sagen sie. Für den Transport in die Heimat laden sie die Corvette in den Anhänger an ihrem Wohnmobil. Damit der Oldtimer nicht zu viele Kilometer fährt, erklärt Andreas Derching. Sie rechnen damit, gegen 6 Uhr morgens am Montag zuhause zu sein - eine lange Fahrt.

Nino de Angelo freut sich über Käufer für seine Corvette

Nino de Angelo ist glücklich, versierte Käufer gefunden zu haben. „Mich freut es sehr, dass das Auto in gute Hände kommt. An jemanden, der sich auskennt und dem ich nicht viel erklären muss. Der weiß, wie man so ein Auto fahrt.“ Hätte jemand, der keine Ahnung von Autos hat, den Oldtimer nur wegen seines prominenten Vorbesitzers kaufen wollen, wäre ihm das gar nicht so recht gewesen, sagt Nino de Angelo. „Dann hätten wir ein Problem gehabt.“

Dass er den Wagen drei Jahre lang gefahren sei, hält der Sänger lediglich für „eine schöne Begleiterscheinung in der Historie“ des Fahrzeugs. Verkauft habe er die Corvette, weil er keine Zeit habe, sie „zu bewegen“ und aus Platzgründen. Er hat schließlich immer noch drei Oldtimer.

Nino de Angelo war am Abend vor seinem Besuch in Karlshuld in der der NDR-Talkshow zu Gast. Foto: dpa

Für wie viel Geld die Corvette C3 mit 190 PS den Besitzer gewechselt hat, darüber schweigen beide Seiten. Weder die Decherings noch Nino de Angelo wollen die Summe nennen. „Es war ein fairer Preis, nicht überzogen“, sagt der Sänger und die Decherings nicken. Übermäßig traurig wirkt der Schlagerstar nicht, dass er die Corvette mit Neuburger Kennzeichen jetzt los ist - ein letztes Mal Gas geben und eine kleine Runde auf dem Parkplatz drehen, will er dann aber doch noch.