Nitratbelastung sinkt in der Region nicht so stark wie erhofft

Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vieler Auflagen zur Düngemenge und zum Düngezeitpunkt nicht so stark wie erhofft. Das stellte der VSR-Gewässerschutz bei der Auswertung der 38 Brunnenwasserproben fest, die am 12. Juni in Neuburg abgegeben wurden. Die gemeinnützige Organisation fordert mehr Unterstützung für das Anlegen von Baumstreifen auf den Feldern. Diese führten zu einer erheblichen Senkung der Nitratbelastung, ohne den Ertrag auf dem Acker zu verringern..

Nitratbelastung in Neuburg: VSR-Gewässerschutz schlägt Alarm

Die Brunnenwasserergebnisse aus Neuburg hat der Physiker Harald Gülzow bereits ausgewertet. Besonders erschreckend fand der Gewässerexperte die festgestellte Belastung in den Gartenbrunnen in Hollenbach mit 105 Milligramm Nitrat pro Liter, in Sehensand mit 90 und in Neuburg mit 67 Milligramm pro Liter. Etwas weniger belastet ist das Wasser in Bruck mit 57 Milligramm pro Liter Nitrat im Grundwasser. Doch auch dort sieht der Experte noch Handlungsbedarf. Er betont, dass die Nitratrichtlinie dazu verpflichtet, eine Überschreitung des Nitratgrenzwertes von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser zu verhindern.

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bestehen landwirtschaftliche Flächen zu 80 Prozent aus Ackerflächen. Es dominieren Felder ohne Bäume. Das leichtlösliche Nitrat im Dünger wird durch Regenfälle schnell in tiefere Bodenschichten verlagert. Dort können die Feldfrüchte die Nährstoffe nicht mehr zum Wachstum verwenden. Im Gegensatz dazu können Bäume mit ihren tiefen Wurzeln das in die Tiefe transportierte Nitrat für sich nutzen. „Bäume auf den Feldern helfen, das Nitrat wieder an die Oberfläche zu befördern und so in der Zukunft die Nitratbelastung im Brunnenwasser zu verringern“, erklärt Gülzow.

Baumstreifen an Feldern werden seit 2023 vom Staat gefördert.

Seit Anfang 2023 haben Landwirte in Deutschland die Möglichkeit, Fördermittel für die Bewirtschaftung von Baumstreifen auf ihren Feldern zu beantragen. Bayern zählt zu den Bundesländern, in denen auch die Neuanlage von Agroforstflächen gefördert wird. Trotzdem herrsche unter den Landwirten noch viel Unsicherheit und Skepsis, Baumstreifen auf Feldern anzulegen, so der VSR-Gewässerschutz. (AZ)