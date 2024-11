Nach fünf ungeschlagenen Spielen, in denen vier Siege gelangen, gastiert der SC Rohrenfels in der Kreisklasse Neuburg am Sonntag (14 Uhr) beim SC Ried. Matthias Stegmeir hatte mit zwei Vorlagen seinen Anteil am jüngsten 7:0-Erfolg gegen die DJK Langenmosen. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 33-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

