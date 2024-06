NR-Laufserie: Innehalten ist auf dieser Tour durchaus erlaubt

In der vierten Auflage der NR-Laufserie bietet die abwechslungsreiche Strecke auf der Sternschanze zur Luisenhöhe über knapp 6,4 Kilometer den Läuferinnen und Läufern einige attraktive und sehenswerte Höhepunkte.

Laufen mit der Neuburger Rundschau: Hier stellen wir Lauftouren in Neuburg und Umgebung vor. Zahlreiche Trips warten darauf, entdeckt und nachgelaufen zu werden. Die Vorschläge stammen aus der Zusammenarbeit mit dem TSV 1862 Neuburg und dessen Läufer Anton Lautner.

Die vierte Lauftour führt uns von der Schlösslwiese entlang der Sternschanze zur Luisenhöhe. Der Start zu diesem Laufausflug erfolgt am großen Parkplatz an der Donaubrücke. Uns erwarten auf diesem Wanderweg unterschiedliche Wegverhältnisse. Die Strecke ist ausgeschildert, aber es empfiehlt sich, die Augen auf die Wegweiser und auch auf den Verkehr beim Überqueren der Straßen zu richten. Den Rundwanderweg mit seinen vielen versteckten Winkeln und lauschigen Plätzen hat der Verschönerungsverein um den Vorsitzenden Axel Kalkowski ausgeschildert. Die Laufapp zum „Urban City Trail“ wird gestartet.

Start ist auf der Donaubrücke

Der Hinweg zum Beginn des Rundwanderwegs erfolgt auf der Donaubrücke. Start ist auf dem Elisenplatz. Wir nehmen anschließend die Treppe hinunter zum Donaukai und genießen die Aussicht auf die Leopoldinen-Insel. Kurz vor der Hertlein-Kurve geht es rechts hinein in die Untere Schanze. Pfalzgraf Philipp Ludwig errichtete nach Plänen des Augsburger Stadtbaumeisters Elias Holl die Sternschanzen Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit den Bauwerken sollte die Stadt besser vor Belagerung und Einnahme geschützt werden.

Einer der Höhepunkte bei der vierten Lauftour: der Ottheinrichturm bei der Oberen Schanze. Foto: Anton Lautner

Selten geht die Lauftour längere Zeit geradeaus. Man sollte konzentriert auf entsprechende Wegweiser die Augen offen halten. Kurz nach dem ersten gelaufenen Kilometer sind der Turm der Heilig-Geist-Kirche sowie links und rechts die Privatgärten der Anliegenden zu sehen. Einige Ecken werden gleich danach auf der Hinteren Schanze durchlaufen und dann überqueren wir die viel befahrene Münchener Straße auf Höhe des ehemaligen Postgebäudes. Am Ende der Elias-Holl-Schanze tangieren wir das Kolpinghaus. Die erste kleine Steigung erwartet uns nach der Eybstraße zur Bürgermeister-Sing-Straße. Bei der Polizei laufen wir Richtung Bahnhof und biegen jedoch gleich in den Weveldweg ein. Am Ende wartet ein wurzeliger Trailpfad bis zum Gesundheitsamt. Dort beginnt auf dem Herzog-Philipp-Ludwig-Weg der schönste und auch der forderndste Teil der Laufstrecke.

Endlich haben wir den Lärm der Stadt verlassen. Ruhe breitet sich aus. Neben den Vogelstimmen gerade am Morgen oder in der Dämmerung hört man nurmehr den eigenen Atem. Wer mag, darf auch Innehalten an einem der lauschigen Plätze wie dem Scheigele Pavillon, dem Ottheinrichturm oder der Mariengrotte. Der Turm kann sonn- oder feiertags sogar bestiegen werden. Es befindet sich hier auch ein interessanter Gesteinslehrpfad mit Exemplaren aus vielen Ländern. Am Ende überqueren wir die Donauwörther Straße und biegen nach ein paar Metern stadtauswärts auf die Straße „An der Luisenhöhe“ ein. Dieser folgen wir am Luisentempel vorbei hinunter bis zum Gymnasium und der Studienkirche.

Kopfsteinpflaster erwartet uns nun durch die Altstadt. Wer ein paar Meter hoch zum Oberen Tor und zur Schönen Aussicht gehen muss – kein Problem! Spätestens dort fällt man wieder in den Laufschritt auf der Amalienstraße mit den Kirchen St. Peter oder Hofkirche. Vor dem Schloss geht es einen Schlenker zum Stadttheater und zum Amtsgericht. Der Dr.-Reiter-Weg bringt uns dann hinunter zur Elisenbrücke und nach ein paar Schritten zum Ausgangspunkt der Laufrunde auf dem Schlösslparkplatz.

Jogger sind auf der Runde in gemütlichem Tempo 45 bis 50 Minuten unterwegs. Walker und Spaziergänger benötigen rund 1,5 Stunden – gerade dann, wenn sie noch an den einen oder anderen Ort schauen wollen.