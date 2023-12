Amelie Meilinger verrät das Rezept der besten Nussecken

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen in Neuburg sind legendär. Zum Advent verraten die ehrenamtlichen Bäckerinnen ihre besten Rezepte, die einfach nachzubacken sind.

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen aus Neuburg sind heiß begehrt. Wenn sie in wenigen Tagen wieder ihren Stand im Schlosshof aufsperren, gehen die Tüten mit dem süßen Gebäck schnell über den Tresen. Und das hat einen guten Grund: Die Rezepte sind über Jahrzehnte erprobt, simpel, schnell zu machen und einfach lecker. Passend zur Vorweihnachtszeit verraten vier Bäckerinnen ihre liebsten Rezepte zum Nachbacken.

"Ich mag keine Rezepte mit Schnickschnack", sagt Amelie Meilinger. Die 24-Jährige ist die jüngste der ehrenamtlichen Bäckerinnen und doch schon seit acht Jahren dabei. Anfang verkaufte sie nur, jetzt ist sie fest im Back- und Küchenteam integriert. Die Nussecken sind Meilingers Lieblingsplätzchen, "weil man sie nicht ausstechen muss", sagt die Neuburgerin. Noch dazu sei es eines der beliebtesten Rezepte der Fleißigen Bienen.

Die Fleißigen Bienen backen seit über zwanzig Jahren für die Kartei der Not

Ihre Backtipps: Die Ecken noch schneiden, wenn der Teig lauwarm ist. "Sonst brechen sie zu sehr", sagt Meilinger, die bei der Stadt Neuburg im Bauamt arbeitet und gerne mal die Kollegen mit Selbstgebackenem überrascht. Sie taucht auch nicht die Ecken in Kuvertüre, sondern trägt Schokoladenfäden mit dem Pinsel auf. "Sonst krümeln die Ecken weg." Sie muss es wissen, sie hat schon tausende Nussecken gemacht.

Wenn sie nicht für die Fleißigen Bienen in der Backstube steht, ist sie trotzdem recht oft an der Rührschüssel anzutreffen. "Ich backe einfach gerne und meine Familie profitiert davon", erzählt sie. Apfelkuchen, Käsekuchen - sie mag es einfach und gut. (fene)

Das ist das Rezept der Nussecken der Fleißigen Bienen

Zutaten Boden:

300 g Mehl

200 g Butter

75 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

Zutaten Belag:

300 g Nüsse

150 g Butter

150 g Zucker

4 EL Wasser

Aprikosen- oder Johannisbeermarmelade

Zubereitung:

Die Zutaten für den Boden miteinander verkneten. Anschließend den Teig auf einem Backblech ausrollen und mit der Marmelade bestreichen. Für den Belag, die Butter zusammen mit Wasser und Zucker kurz aufkochen, anschließend die Nüsse hinzugeben. Die Masse auf dem Teig gleichmäßig verteilen. Für etwa 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad backen. Anschließend zu kleinen Dreiecken schneiden und mit Zartbitter-Kuvertüre bestreichen.

Info: Wer nicht selbst backen mag, kann die Nussecken am Benefizstand der Fleißigen Bienen kaufen. Der steht am zweiten und dritten Advent im Schlosshof. Der Erlös geht zu Gunsten der Kartei der Not.