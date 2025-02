Ergebnisse der OB-Wahl 2025: So hat Ingolstadt gewählt

Wer folgt auf Christian Scharpf? Am 9. Februar 2025 stand in Ingolstadt die Oberbürgermeisterwahl an. Vier Kandidatinnen und Kandidaten wollten in die Fußstapfen des SPD-Politikers Scharpf treten, der als Wirtschaftsreferent nach München wechselt.

Um das Amt als neue Rathauschefin oder Rathauschef in Ingolstadt haben sich folgende Kandidierenden beworben:

OB-Wahl 2025 in Ingolstadt: Die Ergebnisse im Überblick

Die Wahllokale in Ingolstadt haben am Sonntag um 18 Uhr geschlossen. Die ersten Stimmen waren bereits zehn Minuten später ausgezählt, nach einer Stunde stand das Ergebnis fest.

Hier sehen Sie die Ergebnisse in einer Grafik:

Ergebnisse der Ingolstädter OB-Wahl: Kommt es zur Stichwahl?

Da keiner der vier Kandidaten eine Mehrheit (also über 50 Prozent) der Stimmen erhalten hat, kommt es zur Stichwahl. Sie findet am 23. Februar zeitgleich mit der Bundestagswahl 2025 statt. An diesem Tag treten Michael Kern (CSU) und SPD-Mann Christian De Lapuente, der ein Fünf-Parteien-Bündnis hinter sich versammelt hat, gegeneinander an.

Bei der Oberbürgermeisterwahl 2025 gibt es in Ingolstadt rund 100.000 Wahlberechtigte, wie die Stadt mitteilt (Stand Mitte Januar).

Alle wichtigen Entwicklungen zur OB-Wahl 2025 in Ingolstadt finden Sie außerdem in unserem News-Blog.