Die Oberbürgermeister-Wahl in Ingolstadt im Newsblog: Wahllokale geschlossen

Jetzt sind die Wahllokale geschlossen. In zwei bis drei Stunden gibt es ein Ergebnis: Wer wird der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin von Ingolstadt? Das könnte sich heute, am Sonntag, 9. Februar 2025, entscheiden. Mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger waren dazu aufgerufen, im Wahllokal oder vorab per Brief für ihren Favoriten oder ihre Favoritin zu stimmen. Um zum Oberbürgermeister gewählt zu werden, ist eine absolute Mehrheit notwendig. Sollte keiner der vier Kandidatinnen und Kandidaten dies auf Anhieb schaffen, findet am Sonntag, 23. Februar 2025, parallel zur Bundestagswahl eine Stichwahl statt.

Oberbürgermeister-Wahl in Ingolstadt: aktuelle Infos im Ticker

In unserem Newsblog finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Wahl. Am Sonntag nehmen wir Sie mit und begleiten Sie mit Impressionen aus dem Rathaus und Stimmungsbildern aus Ingolstadt durch den Abend. Auch erste Prognosen, Hochrechnungen sowie das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Ingolstadt finden Sie hier, sobald die Zahlen vorliegen.