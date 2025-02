Die OB-Wahl in Ingolstadt im Newsblog: Es gibt eine Stichwahl

Wer wird der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin von Ingolstadt? Mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger waren dazu aufgerufen, im Wahllokal oder vorab per Brief für ihren Favoriten oder ihre Favoritin zu stimmen. Um zum Oberbürgermeister gewählt zu werden, ist eine absolute Mehrheit notwendig. Weil keiner der vier Kandidatinnen und Kandidaten dies auf Anhieb geschafft hat, findet am Sonntag, 23. Februar 2025, parallel zur Bundestagswahl eine Stichwahl statt.

Oberbürgermeister-Wahl in Ingolstadt: Aktuelle Infos im Ticker

In unserem Newsblog finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Wahl am Sonntag zum Nachlesen und erfahren alle Neuigkeiten zur Stichwahl. Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Ingolstadt finden Sie außerdem hier.