Kurioser Ladendiebstahl: Obdachloser trinkt im Geschäft Bier aus

Am Samstag um 18.30 Uhr wurde der Filialleiter eines Verbrauchermarktes in Ingolstadt von einem Kunden darauf hingewiesen, dass ein Mann im Geschäft ein Bier aus der Auslage trinkt und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Filialleiter suchte nach dem Mann und traf diesen erneut im Laden stehend an, dabei hatte sich der Mann gerade ein weiteres Bier aus der Auslage geöffnet. Den 46-jährigen Obdachlosen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, berichtet die Polizei. Zudem bekam er ein Hausverbot für den Supermarkt. (AZ)

