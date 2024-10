Obere Altstadt in Neuburg soll Nahwärme bekommen - nach „Sabbatjahr“

Neuburg bekommt ein Nahwärmenetz - das dürfte in diesem Jahr auch der letzte Bewohner mitbekommen haben. Zu präsent waren und sind die Baustellen und Behinderungen in der Innenstadt, wie aktuell die Sperrung in der Münchener Straße. Die Arbeiten für den sogenannten Ringschluss laufen bisher im Zeitplan, teilen die Stadtwerke mit. Und natürlich richtet sich der Blick der Verantwortlichen bereits nach vorn. Bis zum kommenden Jahr sollen die Leitungen in der Unteren Altstadt verlegt sein. Jetzt geht es unter anderem um die Frage: Wie wird die Obere Altstadt, in der bislang vornehmlich Gas für Wärme sorgt, künftig mit Energie versorgt?

