Brennende Matratze löst Feuerwehreinsatz aus

Eine brennende Matratze in einer Wohnung in Obereichstätt hat Anwohner und Feuerwehr beschäftigt.

Einen ungewöhnlichen Brand meldet die Polizei Eichstätt. Am frühen Freitagabend gegen 17.35 Uhr löste in einer Wohnung in Obereichstätt der Rauchmelder aus. Anwohner hörten das Piepen und reagierten. Sie öffneten die Türe der Wohnung und bemerkten den Rauch, der durch eine angebrannte Matratze ausgelöst worden war. Die Anwohner brachten diese ins Freie und konnten somit Schlimmeres verhindern.

Die in der Zwischenzeit verständigte Feuerwehr konnte die Matratze löschen. Durch den Brand ist ein Sachschaden von rund 600 Euro entstanden. (AZ)

