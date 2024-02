Gleitschirmflieger gerät ins Trudeln und stürzt zu Boden

Ein Gleitschirmflieger gerät im Kreis Eichstätt ins Trudeln und stürzt zu Boden. Der 60-jährige Mann wird verletzt und muss ins Krankenhaus.

Ein 60-jähriger Gleitschirmflieger ist am Samstag nach einem Ausweichmanöver gegen 15.30 Uhr in einer Flughöhe von etwa 20 bis 30 Metern ins Trudeln geraten. Etwa 100 Meter östlich des Starplatzes Oberemmendorf (Kreis Eichstätt) verfing sich laut Polizei sein Gleitschirm in einem Baum und er stürzte zu Boden.

Gleitschirmflieger verfängt sich in Oberemmendorf im Baum

Der Gleitschirmflieger wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (AZ)