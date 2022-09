Oberhaunstadt

vor 20 Min.

Selbstgebauter Sprengsatz explodiert in Plastikeimer

Ein lauter Knall hat in der Nacht die Menschen in Oberhaunstadt geweckt. Sie alarmierten die Polizei. Was die Beamten als Ursache feststellten.

Ein ungewöhnliches Geräusch hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ingolstadt Anwohner geweckt. Gegen 2.45 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein lauter Knall im Weckenweg in Oberhaunstadt mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt trafen vor Ort auf einen auf der Straße stehenden 51-jährigen Mann. In seiner unmittelbaren Nähe konnten die Polizeibeamten einen beschädigten Plastikeimer feststellen, in dem sich offensichtlich ein selbstgebauter Sprengsatz entzündet hatte. Der Mann blieb dabei unverletzt. Auch für die umliegenden Anwohner bestand keine akute Gefahr, heißt es im Polizeibericht. Die weiteren Umstände werden nun durch die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. (AZ)

