Unbekannte brechen in Kindergarten ein

In Oberhaunstadt sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen. Warum der Einbruch nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch völlig umsonst war.

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Zeit zwischen Freitag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr in einen Kindergarten in der Beilngrieser Straße in Oberhaunstadt in Ingolstadt ein. Bei ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen und Bargeld wurden die Einbrecher nicht fündig, so dass sie schließlich ohne Beute den Tatort wieder verlassen mussten, heißt es im Polizeibericht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf eine Höhe von 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die zum oben genannten Tatzeitraum in der Nähe oder an der Einrichtung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)