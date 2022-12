Oberhausen

17:30 Uhr

20 Jahre im Amt: Fridolin Gößl ist der Lokführer des "ICE Oberhausen"

Plus Oberhausens Bürgermeister ist seit 30 Jahren in der Gemeinde, 20 Jahre davon als Rathauschef. Mit welchen Geschenken er sich bei seinen engsten Mitarbeitern bedankte.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Am Montagabend kam einiges zusammen: Die Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Oberhausen war nicht nur die letzte in diesem Jahr. Sie war auch eine Jubiläumsfeier. Denn Bürgermeister Fridolin Gößl konnte gleich auf zwei Jubiläen zurückblicken. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren trat er seinen Dienst als Geschäftsstellenleiter im Rathaus an. Und vor etwas über 20 Jahren wurde er, gegen mehrere Gegenkandidaten, zum Bürgermeister gewählt. Neben dem Gemeinderat und ehemaligen Räten feierten auch die Beschäftigten der Gemeinde mit ihm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen