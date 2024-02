Abgesperrtes E-Bike in Oberhausen geklaut

Ein unbekannter Täter klaut in Oberhausen ein E-Bike sowie einen dazugehörigen Helm. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Hauptstraße in Oberhausen ist am Samstag zwischen 0.05 Uhr und 0.30 Uhr ein versperrtes Fahrrad mit Elektroantrieb der Marke Giant in der Farbkombination schwarz/orange entwendet worden. Der Eigentümer hatte laut Polizei zu seinem abgestellten Fahrrad einen Fahrradhelm der Marke „Troy Lee Designs“ in Schwarz dazugelegt.

Fahrrad und Helm in Oberhausen gestohlen

Diesen hat der Täter ebenfalls mitgenommen. Der Zeitwert des Mountainbikes wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)