Auto in Oberhausen angefahren und davon gemacht

In Oberhausen wurde ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagnachmittag ist zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ein Auto in der Hauptstraße in Oberhausen beschädigt worden. Offenbar wurde der geparkte Wagen von einem anderen Fahrzeug angefahren, meldet die Polizei Neuburg. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)

