Auto kracht auf der B16 bei Oberhausen in einen Lkw

10.000 Euro Schaden ist bei einem Unfall auf der B16 bei Oberhausen entstanden. Ein Autofahrer war in einen Lkw gekracht.

In den frühen Morgenstunden am vergangenen Dienstag ist es auf der B 16 auf Höhe der Ausfahrt Oberhausen/Sinning zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Ein 63-jähriger Fahrer wollte an der Anschlussstelle auf die Bundesstraße einfahren und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Neuburg fahrenden Lastkraftwagen.

Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Oberhausen und Straß leiteten den Verkehr um. (AZ)

