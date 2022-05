Oberhausen

vor 17 Min.

CSU Oberhausen pflanzt Baum für Frieden in der Ukraine

Plus Der CSU-Ortsverband aus Oberhausen setzt Bäume und damit ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Von Manfred Dittenhofer

Selbst die Kröten am Ufer waren ganz still. Wahrscheinlich wunderten sie sich, welch geschäftiges Treiben rund um den Kuglerweiher in Oberhausen am Sonntagvormittag herrschte. Dorthin hatte der CSU-Ortsverband Oberhausen geladen. Ortsvorsitzender Michael Schmiz wollte mit einer Baumpflanzaktion ein Zeichen setzen: für ein Ende des Krieges in der Ukraine, für Frieden in Europa – aber auch für ein Zusammenwirken von Ökologie und Ökonomie beim Kampf gegen die Klimakrise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

