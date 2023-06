Oberhausen

Dank vieler Helfer: Wiedereröffnung des Waldbads in Oberhausen steht kurz bevor

Plus Noch Ende Juni soll das Waldbad in Oberhausen nach der Sanierung wieder seine Pforten öffnen. Die Modernisierung war ein Kraftakt für den Verein.

Von Manfred DIttenhofer

Neues Becken, neues Pflaster, neue Einstiege, neue Technik. Dazu eine neue Treppe vom Kiosk und Eingang hinunter zum Becken. Außerdem hat der Kioskbereich neue Fenster erhalten. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Waldbad Oberhausen nähern sich ihrer Vollendung. Wenn alles, aber auch wirklich alles weiterhin so gut klappt, könnten die ersten Vereinsmitglieder am 30. Juni in dem vollkommen überarbeiteten Schwimmbecken planschen.

Das Schwimmbad, das seit 22 Jahren der Verein Waldbad Oberhausen betreibt, wurde grundlegend saniert. Im Januar begannen die emsigen Vereinsmitglieder und Helfer mit dem Austausch des alten Pflasters. Aus dem Schwimmbecken wurde die alte Folie entfernt. Das Becken ist inzwischen neu foliert und als Überlaufbecken konzipiert. Vergangene Woche wurde die neue Wassertechnik eingebaut. Herzstück der Anlage ist das moderne Regel-, Mess- und Dossiergerät. Unterdessen haben die rund 30 Helferinnen und Helfer des Vereins in Eigenleistung Erstaunliches auf die Beine gestellt. Vereinsvorsitzende Mini Forster-Hüttlinger ist in Oberhausen bürgerliches Engagement gewohnt. Aber was für das Bad geleistet worden sei, habe das alles noch einmal getoppt.

