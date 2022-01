Oberhausen

Spatenstich: Der Anfang für das neue Rathaus in Oberhausen ist getan

Foto: MC Planungs GmbH & Co. KG

Plus Am Donnerstag gab es den Startschuss für den Baubeginn des Oberhausener Rathauses. Es ist der zweite Neubau eines Areals, das zur neuen Ortsmitte werden soll.

Von Manfred Dittenhofer

Während direkt daneben der Innenausbau der Kindertagesstätte schon auf vollen Touren läuft, haben die Bauarbeiten für das neue Rathaus in Oberhausen gerade erst begonnen. Mit dem Spatenstich am Donnerstag enden eine jahrzehntelang dauernde Diskussion und eine jahrelange Planung für ein neues Verwaltungsgebäude in der Gemeinde.

