Der Dorfplatz in Oberhausen muss noch warten

Warum auch die Tiefgarage unter dem Mehrzweck-Sportplatz in Oberhausen später als geplant umgesetzt wird.

Fährt man von Neuburg kommend in die Ortschaft Oberhausen, sticht der Neubau des Rathauses ins Auge. Ende Juli wurde dort das Richtfest gefeiert. Damit ist dieses Großprojekt genau im Zeitplan. Daneben stemmt die Gemeinde aber noch mehr Projekte. Und manchmal wird auch nach hinten geschoben – aus strategischen Gründen.

Geht es mit dem Rathaus-Neubau so weiter wie bisher, hofft Bürgermeister Fridolin Gößl, dass er sein kleines und beengtes Büro im Behelfsrathaus im Mai 2023 gegen ein Büro im neuen Rathaus eintauschen kann. Ob dadurch aber die Berge an Papier auf seinem Schreibtisch weniger werden, darf bezweifelt werden. Denn auch die Arbeit wird nicht weniger. Im Gegenteil: Sie wird mehr und mehr. Schuld daran sind komplexere Vorlaufe, bis Planungen in die Tat umgesetzt werden können. „Inzwischen müssen wir zwei bis drei Jahre einplanen.“ Das liege mit daran, dass mehr Verfahrensbeteiligte mitreden. Und auch die Kapazitäten der Planungsbüros und Gutachter seien nicht immer gleich verfügbar. Außerdem sei der Abstimmungsbedarf innerorts noch umfangreicher als in Neubaugebieten mit Randlage.

Unter dem Mehrzweck-Sportplatz wird eine Tiefgarage gebaut, bevor der Platz neu entsteht. Foto: Manfred Dittenhofer

Die Gestaltung des Dorfplatzes am Rathaus mit dem Neubau einer Tiefgarage mit darüberliegendem Mehrzweck-Sportplatz neben der Schule schiebt die Gemeinde gerade nach hinten. „Da lassen wir uns ein bis zwei Jahre mehr Zeit.“ Das sei zur Optimierung des Bauablaufs notwendig, so Gößl weiter. Zuerst habe man angedacht, parallel zu den Bauarbeiten am Rathaus und zur Fertigstellung des Kindergartens auch gleich die Dorferneuerung in Angriff nimmt. „Aber wir haben festgestellt, dass sich die verschiedenen Baustellen nur gegenseitig im Weg stehen würden.“ Dass dann auch die Materialbeschaffung und die Verfügbarkeit der beteiligten Firmen entspannter ablaufen kann, kommt noch hinzu.

Der neue Kindergarten in Oberhausen wird im Oktober fertig

Der Kindergarten mit Tagesstätte und Kreativwerkstatt soll im Oktober fertig werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres wird im Gebäude aber bereits die Kreativwerkstatt nutzbar sein, in der übergangsweise die Ganztagsbetreuung eingerichtet wird. Stichwort Kinderbetreuung. Auch ein Thema, das Fridolin Gößl die Zornesröte ins Gesicht treibt. An sich eine gute Sache, die inzwischen so komplex verwaltet wird, dass viele Arbeitsstunden der Verwaltung darauf aufgewendet werden müssen. „Früher wurde in Gruppen abgerechnet, heute findet das nach Schlüssel statt und damit fast individuell für jedes Kind.“ Offene Ganztagsschule, Schülerbeförderung und und und. Viele Projekte, noch mehr Aufwand.

Immer ein Großprojekt ist das Abwassersystem – nicht nur in Oberhausen. Im Ortsteil Sinning sind die Kanalbauarbeiten im Zeitplan. Die Kläranlage in Unterhausen muss aber noch ertüchtigt werden. Und auch die Ablaufleitung für das gereinigte Wasser von dort in die Kleine Paar sowie einige Schächte stehen auf dem Sanierungsplan der Gemeinde.

Mit Themen wir Radwegenetz, Wanderwege und deren Sicherungspflicht und auch mit einem sogenannten Pumptrack befasst sich die Gemeinde zwar – konkrete Arbeiten oder Umsetzungen stehen jedoch nicht an. Der Radweg von Sinning nach Nähermittenhausen wird realisiert, sobald die Grundstücksfragen geklärt sind. Und auch Leidling soll man mittelfristig von Sinning auf einem Radweg erreichen.

Das Gewerbegebiet „Plattenacker“ wird von der Gemeinde weiter geplant. Foto: Manfred Dittenhofer

Der Pumptrack – eine Art Rundkurs für Mountainbike- und BMX-Fahrer, der als Idee von Jugendlichen an die Gemeinde herangetragen worden war – wird in absehbarer Zeit nicht realisiert. Der Sicherungsaufwand wäre zu groß gewesen, denn bei Unfällen hätte die Gemeinde haften müssen, so Fridolin Gößl. Besser wäre es, wenn sich dafür ein Verein gründen würde, der einen solchen Parcours dann betreibe.

Das Gewerbegebiet „Plattenacker“ schließlich geht seinen Planungsweg. Auch das Behindertenwohnheim ist weiterhin vorgesehen. Bei einem Bürgerentscheid hatte sich eine Mehrheit der Oberhausener für die Verwirklichung ausgesprochen.