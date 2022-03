Oberhausen

19:15 Uhr

Der Grundstein für das neue Rathaus Oberhausen ist gelegt

Plus In das neue Rathaus in Oberhausen werden zwei Zeitkapseln verbaut. Welche markanten Dokumente sie enthalten und wie der Bau vorankommt.

Von Manfred Dittenhofer

Wann immer diese beiden Zeitkapseln in ferner Zukunft geborgen und geöffnet werden, sie werden gleich mehrere Sachverhalte dokumentieren. Zum einen, wie es in Oberhausen und Umgebung an diesem 23. März im Jahr 2022 zuging. Und zum anderen die enge und lange Verbundenheit der Gemeinde zur Neuburger Firma Hoffmann Mineral. Denn Bürgermeister Fridolin Gößl und Manfred Hoffmann versenkten zwei Zeitkapseln bei der Grundsteinlegung zum neuen Rathaus der Gemeinde Oberhausen.

