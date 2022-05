DHL-Zustellstützpunkt in Kreut: Gemeinderat genehmigt Bauantrag

Plus Die Post-Tochter DHL will im Oberhausener Ortsteil Kreut einen Zustellstützpunkt errichten. Vom Gemeinderat gab es für den Bauantrag grünes Licht- für eine andere Sache aber nicht.

Gleich bei drei Tagesordnungspunkten befasste sich der Oberhausener Gemeinderat mit dem Post-Zustellstützpunkt, der im Ortsteil Kreut geplant ist. Der Bauantrag für das Gebäude liegt nun vor und wurde vom Gremium einstimmig gebilligt. Das Gebäude, das auf dem ehemaligen Sportplatzgelände in Kreut entsteht, wird knapp sechs Meter hoch, die Fassade wird in der Postfarbe Gelb gehalten sein. Die Zufahrt des Lieferverkehrs wird über die Mösleinstraße erfolgen.