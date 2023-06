Oberhausen

17:30 Uhr

Endlich mehr Platz: Neues Rathaus in Oberhausen ist im Probebetrieb

Der Eingang ist noch Baustelle. An der Fassade und den Außenanlagen wird gearbeitet.

Plus Seit 2014 wurde geplant, seit März 22 gebaut – jetzt ist das neue Verwaltungsgebäude in Oberhausen bezogen. Ein Ortsbesuch.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Wer den Bürgermeister sucht oder in Oberhausen etwas in der Verwaltung zu erledigen hat, kann das seit Kurzem im neuen Rathaus tun. Hat sich der Besucher den Weg durch die Baustelle der Außenanlage gebahnt und ist durch elektrische Glastür gelaufen, erwartet ihn im Empfangsbereich ein luftig-helles Ambiente. Die Beschäftigten können aufatmen – die Zeit der Enge ist vorbei. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Hatte im alten Rathaus bereits akuter Platzmangel geherrscht, ging es im Behelfsgebäude noch enger zu – und das zu Zeiten von Maskenpflicht und Abstandhalten.

Im Sitzungssaal, der am Donnerstag zum ersten Mal genutzt wird, gibt es ein Andenken an das alte Rathaus zu bestaunen. Durch eine Glasplatte, im Boden eingelassen, erhascht man einen Blick in den Brunnenschacht, der sich im Keller des alten Gebäudes befunden hatte und erhalten wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen