Oberhausen

vor 1 Min.

Erfolgloses Veto: Gewerbegebiet Plattenacker in Oberhausen kommt

In Oberhausen soll ein Wohnheim für Demenzkranke entstehen. Zwei Gemeinderäte legten ihr Veto gegen den Bebauungsplan für das Gebiet ein - vergeblich.

Plus Die Gemeinderäte Anna und Matthias Reil scheiterten beim Versuch, das Gewerbegebiet Plattenacker in Oberhausen zu verhindern.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Mit gleich zwei Bebauungsplänen setzte sich der Gemeinderat in Oberhausen in seiner jüngsten Sitzung auseinander. Zum einen diskutierte das Gremium die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung für den Bereich Bergacker.

Dieser Bebauungsplan wird nun in zwei Bereiche geteilt. Das Gelände für die Erweiterung der Schreinerei Pettmesser, Am Bergacker I, wird als sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan exakt auf die Schreinerei zugeschnitten. Eine derartige Sonderform des Bebauungsplans kann dann aufgestellt werden, wenn für das überplante Areal ein konkretes Vorhaben realisiert werden soll. Damit kann dort auch nichts anderes errichtet werden als die geplanten Erweiterungsbauten für den Handwerksbetrieb. Der weiter östlich am Ortsrand liegende Bereich, Bergacker II, auf dem eine Wohnbebauung entstehen soll, bleibt ein regulärer Bebauungsplan. Beide Teile wurden vom Gemeinderat einstimmig gebilligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen