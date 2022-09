Erneut Radmuttern in Oberhausen gelockert: Gleicher Täter wie zuletzt?

In Oberhausen wurden offenbar Radmuttern an einem Autoreifen gelockert. Besteht eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall in Oberhausen?

Am Mittwochabend wollte eine 39-jährige Frau aus Oberhausen mit ihrem Auto in der Gartenstraße losfahren und bemerkte dabei nach kurzer Zeit ein ungewöhnliches Fahrgeräusch. Die Frau stellte laut Polizei daraufhin ihr Fahrzeug wieder ab, um es zu überprüfen. Dabei fiel ihr auf, dass an einem Reifen die Sicherheitsradmutter fehlt. Das Felgenschloss konnte am Abstellort des Fahrzeugs sowie auf der kurzen Fahrtstrecke nicht mehr aufgefunden werden. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von 27. Juli, 19 Uhr, bis Mittwoch, 31. August, 20.20 Uhr.

Radmuttern in Oberhausen gelockert

Ob es eine Verbindung zu einem gleich gelagerten Fall gibt, welcher sich in einem ähnlichen Zeitraum in der Sinninger Straße in Oberhausen ereignete, kann bis dato weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, heißt es von der Polizei. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

