Erst mal keine Windkraft in Oberhausen

Warum es in der Gemeinde Oberhausen in Sachen Windkraft nicht leicht ist.

Wie alle Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wurde auch Oberhausen für die Fortschreibung des Regionalplans der Region 10 vom Planungsverband gebeten, Vorranggebiete für Windkraftanlagen festzulegen und zu melden. Zu so einer Festsetzung sieht sich Oberhausen aufgrund der Bundeswehr-Vorgaben aber nicht in der Lage. Denn die grünen Inseln des bayerischen Windatlas in der Kommune liegen alle im Einflussbereichs des Fliegerhorstes Neuburg.

Gößl schlug den Räten vor, mögliche Vorranggebiete zu melden. Da mehrere Kommunen von den Einschränkungen durch den Militärflugplatz betroffen seien, würde vielleicht die Diskussion im regionalen Planungsverband und in anderen Verbänden noch eine Änderung des Status Quo bewirken. (mad)

