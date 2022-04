Feuer in Bürocontainer bei Sonax ausgebrochen

Vermutlich war vergessenes Essen auf dem Herd dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr nach Oberhausen ausrücken musste.

Feuerwehreinsatz im Industriegebiet in Oberhausen: Am Mittwochvormittag ist einem Bürocontainer auf dem Gelände von Sonax in Oberhausen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, jedoch erweckte es für die Feuerwehrleute den Anschein, dass in der dort eingebauten Küche ein eingebranntes Essen dafür verantwortlich sein könnte.

Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurden die benachbarten Container durch die Hitze in den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt waren zehn Container betroffen, in denen Aufenthaltsräume, Duschen und Büros untergebracht sind. (clst)