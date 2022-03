Feueralarm in Oberhausen: Feuerwehren rücken zu Sonax aus

Mehrere Feuerwehren sind nach einem Alarm zum Logistikstandort der Firma Sonax in Oberhausen ausgerückt. Doch es handelte sich um einen Fehlalarm.

Am neuen Logistikstandort der Firma Sonax in Oberhausen ist am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr der Feueralarm ausgelöst worden. Die Feuerwehren Ober- und Unterhausen sowie Sinning machten sich auf den Weg dorthin, ebenso wie die Feuerwehr Neuburg mit einer Drehleiter sowie einem Löschfahrzeug, teilt Kommandant Markus Rieß auf Anfrage mit.

Feueralarm: Einsatz der Feuerwehr bei Sonax in Oberhausen

Vor Ort stellte sich relativ schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. So konnten sich die Einsatzkräfte schnell wieder auf den Heimweg machen. (ands)

