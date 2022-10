Oberhausen

vor 34 Min.

Feuerwehr Oberhausen bekommt ein neues Einsatzfahrzeug

Plus Am Sonntag wurde das HLF20 eingeweiht. Jetzt müssen die Feuerwehrleute noch eingelernt werden.

Von Manfred Dittenhofer

Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen eine Fahrzeugweihe erlebte. Am Sonntag war es wieder einmal so weit. Mit dem neuen Einsatzfahrzeug tritt die Feuerwehr auch in eine neue Phase der Hilfsleistungen ein. Denn nicht mehr nur Brände sind das wichtigste Einsatzgebiet. Immer öfter werden die Feuerwehrler zu Unfällen und technischen Hilfeleistungen gerufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

