Oberhausen

vor 34 Min.

Für 30 Millionen Euro: Neues Sonax-Lager in Oberhausen eröffnet

Eingebettet im Oberhausener Wald lagert Sonax seit einigen Wochen Produktionsartikel in der 150 auf 150 Meter großen Halle ein.

Plus Der Neuburger Unternehmer Manfred Hoffmann investiert 30 Millionen Euro in die Auslagerung in Oberhausen. Wann der Bau des Produktionsgebäudes beginnt und welche Projekte noch geplant sind.

Von Winfried Rein

30 Millionen Euro hat die Neuburger Hoffmann-Gruppe in ihr neues Sonax-Lager in Oberhausen investiert. Die Riesenhalle steht auf dem ehemaligen Wifo-Gelände. Die ersten Lastzüge bringen jetzt Sonax-Artikel direkt aus dem Werk oder aus dem Loxxess-Lager Feldkirchen. Im Sommer kommen wieder die Baumaschinen: Hoffmann macht mit dem Bau einer Sonax-Produktion den zweiten Schritt.

