Graffiti-Sprayer auf frischer Tat auf der B16 bei Oberhausen ertappt

Drei Graffiti-Sprayer sind erwischt worden, als sie eine Eisenbahnbrücke bei Neuburg besprüht haben.

Drei Graffiti-Sprayer sind bei einer Brücke an der B16 auf frischer Tat ertappt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Montagvormittag gegen 10 Uhr überraschte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Neuburg drei zu diesem Zeitpunkt unbekannte Personen, welche an einer Eisenbahnbrücke unweit der dortigen Bundesstraße 16 ein größeres Graffiti angebracht hatten. Die Personen bauten bereits ihre verwendeten Leitern ab und verstauten die benutzten Spraydosen in ihrem Fahrzeug.

Beim Anblick des Mitarbeiters der Straßenmeisterei stiegen die Personen in ihr Fahrzeug und fuhren in Richtung Neuburg davon. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ, jedoch konnten die Täter kurze Zeit später an einer Tankstelle am Südpark in Neuburg entdeckt und festgenommen werden.

Graffiti-Sprayer besprühen Eisenbahnbrücke bei Neuburg

Bei der Tätergruppe handelte es sich um eine weibliche und zwei männliche tschechische Staatsangehörige im Alter von 27 bis 39 Jahren, welche mit einem Auto mit tschechischer Zulassung im Raum Neuburg unterwegs waren. Aufgrund der Angaben der festgenommenen Personen, der mitgeführten Gegenstände im Fahrzeug und der sichergestellten Beweismittel, besteht der Verdacht, dass sich die Personen ausschließlich zum Anbringen von Graffitis, vermutlich zu kommerziellen Zwecken, im Bereich Neuburg beziehungsweise im Bundesgebiet aufhielten.

Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen durfte das Trio die Polizeiinspektion Neuburg wieder verlassen. Alle Gegenstände, welche bei einer weiteren Tatausführung dienen könnten, wurden eingezogen. An der Eisenbahnbrücke entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Ob das Trio für weitere „Kunstwerke“ verantwortlich sein könnte, müssen die folgenden Ermittlungen klären. (AZ)