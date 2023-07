Im Waldbad Oberhausen wird wieder geschwommen

Im Oberhausener Waldbad glänzt alles neu. Fünf Monate lang haben Ehrenamtliche viel Arbeit und Engagement in das kleine Bad gesteckt. Nun können Vereinsmitglieder dort wieder schwimmen.

Das Wasser im Schwimmbecken in Oberhausen glitzert im Sonnenlicht. Die Bodenfolie leuchtet hellblau, sodass man die Tiefe des Beckens kaum einschätzen kann. Fast alles ist neu im Waldbad: Die Folie, der Rasen und bald sollen auch die neuen Duschen kommen. Anfang Juli öffnete das Freibad nach fünf Monaten Sanierungsarbeiten wieder. Manch einer befürchtete, dass das Waldbad heuer gar nicht mehr öffnet, berichtet Mini Forster-Hüttlinger. Bauvorhaben dieser Art würden meist länger dauern.

Ehrenamtliche stemmten einen großen Teil der Sanierungsarbeiten. Etliche Arbeitsstunden und Engagement brachten sie ein. Werner Pfaller und Peter Giebel kamen an vielen Tagen um 7 Uhr morgens und arbeiteten bis in die späten Abendstunden. Doch auch nach der Wiedereröffnung gibt es viel zu tun.

Waldbad in Oberhausen wird seit über 20 Jahren von einem Verein betrieben

Das Waldbad in Oberhausen ist kein öffentliches Schwimmbad. Es wird seit über 20 Jahren von einem Verein betrieben. Nur Mitglieder haben Zutritt zu dem kleinen Naherholungsgebiet. Sie kümmern sich um die Technik. Sie verkaufen am Kiosk das Eis und die Portion Pommes. Sie mähen den Rasen. Als privates Bad ist die Verordnung für öffentliche Bäder quasi außer Kraft gesetzt. Bademeister gibt in Oberhausen daher nicht. Es sei aber ständig jemand da, versichert die erste Vorsitzende des Vereins. Hat Forster-Hüttlinger eine Technik-Schicht, steht sie um 7 Uhr im Keller und kümmert sich darum, dass an dem Tag beste Wasserqualität vorherrscht.

22 Bilder Nach der Sanierung: So sieht das Waldbad in Oberhausen aus Foto: Tabea Huser

Ab 9 Uhr kommen bei guter Witterung die ersten Mitglieder zum Baden. 1400 Mitglieder verzeichnet der Verein. Etwa 90 Prozent seien aus Oberhausen, schätzt Forster-Hüttlinger. Eine Familienmitgliedschaft kostet im Jahr 70 Euro. "Ganz egal, wie viele Kinder es sind", erklärt sie. Eine Einzelmitgliedschaft gibt es für 35 Euro. Schüler können im Jahr für 20 Euro im Oberhausener Waldbad schwimmen.

