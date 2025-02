In kleinen Schritten zur Robotik: Kinder begeistert von Workshop in Oberhausen

Am 27. und am 30. Januar fanden in der Kreativwerkstatt Oberhausen zwei außergewöhnliche Workshops statt, welche die Herzen kleiner Technikfans höherschlagen ließen. In Zusammenarbeit mit dem BayernLab Eichstätt konnten Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren ihre ersten Schritte in der Welt der Robotik machen. Mit der Lego Spike Technik bauten sie eigenständig Roboter und programmierten diese am Tablet.

Die jungen Teilnehmer lernten dabei spielerisch verschiedene Sensor- und Antriebstechniken kennen. Neben dem Arbeiten nach Plan war auch Platz für eigene kreative Ideen. Mit großer Begeisterung setzten die Kinder ihre Roboter in Bewegung und zeigten sich fasziniert davon, wie ihre Konstruktionen lebendig wurden.

Junge Technikfans erobern Kreativwerkstatt Oberhausen

Zum Abschluss des Workshops gab es ein aufregendes Roboterrennen, bei dem die kleinen Ingenieure ihre Werke gegeneinander antreten ließen. Ziel war es, mit dem Roboter möglichst präzise eine Markierung zu treffen. Der Gewinner durfte sich über einen kleinen Preis freuen – ein perfekter Abschluss eines inspirierenden Tages.

Die Freude und der Stolz der Kinder waren deutlich spürbar. Dank der großartigen Zusammenarbeit mit dem BayernLab Eichstätt stehen bereits weitere Termine für diesen lehrreichen und unterhaltsamen Workshop in Aussicht. Ein tolles Projekt, das Technik und Kreativität auf einzigartige Weise vereint! (AZ)