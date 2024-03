In Unterhausen entsteht ein Solarpark mit Bürgerbeteiligung

Mit einer Investition ab 500 Euro ermöglicht Energie Dahoam jedem, bei der lokalen Energieerzeugung mitzuwirken.

Die Firma Energie Dahoam GmbH will westlich von Unterhausen auf einer Fläche von knapp 16 Hektar eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 17 Megawatt errichten. Die Investitionssumme liegt bei rund 14 Millionen Euro. Mit dem dort erzeugten Strom können rechnerisch 4000 Durchschnittshaushalte versorgt werden, hieß es am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung Oberhausen.

Für die beabsichtigte Beteiligungsmöglichkeit der Bürger tut sich die Energie Dahoam mit der Energievision eG zusammen. Beteiligungen an der PV-Anlage sind ab 500 Euro möglich, eine Obergrenze gibt es nicht. Die Genossenschaft wird die Bürgerinteressen bündeln. Geplant ist eine Bürgerbeteiligung in Höhe von insgesamt 20 Prozent. Die Beteiligung ist laut dem Unternehmen indirekt, was laut Energievision weniger Investitionsrisiko bedeutet.

In Oberhausen darf maximal 1,3 Prozent der Gemeindefläche für Photovoltaik genutzt werden

Die Gemeinde Oberhausen hatte vorher in einer Klausurtagung und in mehreren Sitzungen ein Strukturkonzept für PV-Freiflächenanlagen erarbeitet, in dem die maximal genutzte Fläche für die Solarstromerzeugung auf 1,3 Prozent der Gesamtgemarkungsfläche begrenzt wird, was knapp 42 Hektar entspricht. Wichtige Genehmigungskriterien sind unter anderem die Bodenbonität, die Abstände zu Siedlungsflächen und Beteiligungsmöglichkeiten für die Kommune und die Bürger. Außerdem muss der Betriebssitz des Anlagenbetreibers in Oberhausen sein.