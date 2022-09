Oberhausen

11:30 Uhr

Kein neues Bauland: Warum Oberhausen auf Nachverdichtung setzt

Im Baugebiet Hülläcker im Ortsteil Unterhausen wird noch gebaut. Freie Grundstücke gibt es dort aber schon lange nicht mehr. In diesem Bereich sind einige Häuser mit Miets- und Eigentumswohnungen entstanden.

Plus In der Gemeinde Oberhausen wird es vorerst keine neuen Baugebiete geben. Die Gemeinde hat andere Pläne, unter anderem geht es dabei auch um eine Ortskernbelebung.

Von Manfred Dittenhofer

Wer momentan in der Gemeinde Oberhausen mit seinen Ortsteilen Unterhausen, Sinning und Kreut einen Bauplatz möchte, der trägt sich in eine Warteliste ein. Dort stehen bereits knapp 20 Namen. Eher wenig, wie Bürgermeister Fridolin Gößl bestätigt. Das liege aber daran, dass es sich inzwischen herumgesprochen habe, dass die Gemeinde nach dem Baugebiet Hülläcker in Unterhausen erst mal keine neuen Baugebiete erschließt. Und im Bestand hat die Gemeinde kein einziges Grundstück, das bereit wäre für eine Bebauung.

