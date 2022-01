Oberhausen

Kieselerde-Abbau bei Oberhausen: Die erste Grube wird wieder verfüllt

Sie sieht der Tagebau am Höfelhof aus. Der Krater wird wieder verschwinden. In etwa eineinhalb Jahren soll er wieder aufgeforstet werden.

Plus In Oberhausen holt Hoffmann Mineral derzeit Kieselerde aus dem Boden. Die Arbeiten im Wald sind abgeschlossen, bald geht es an der Lichtung nahe der B16 weiter.

Von Claudia Stegmann

Wer auf dem Weg in Richtung Donauwörth auf der B16 regelmäßig an Oberhausen vorbeifährt, der sah im vergangenen Jahr kalkweiße Berge in die Höhe wachsen. Mittlerweile sind sie wieder geschrumpft und werden wohl in den nächsten sechs Wochen komplett verschwunden sein. Der Grund: Das Neuburger Unternehmen Hoffmann Mineral wechselt den Tagebau-Standort. Die Abbaustelle am Höfelhof, die sich mitten im Wald befindet, ist ausgebeutet und wird seit Mitte Dezember schon wieder verfüllt. Ab März wird dann die zweite Grube ausgehoben.

